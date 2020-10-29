29 октября 2020

Свердловскому минздраву запретили продвигать вакцину от COVID. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Поставка вакцины задерживается на неопределенный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловскому минздраву рекомендовали не делать заявлений об успешности вакцины «Спутник V» и будущей вакцинации населения, так как ее эффективность до сих пор вызывает сомнения, сообщил инсайдер агентства. Это связано с тем, что часть добровольцев, в том числе депутат Госдумы Валерий Гартунг, которые поставили ее, заразились коронавирусом.

«Поступило указание не рекламировать вакцину и не ждать ее в ноябре», — рассказал URA.RU источник в свердловском минздраве. Одновременно стало известно о том, что поставка в Свердловскую область вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, задерживается, сообщили два источника URA.RU. Ранее замгубернатора Павел Креков заявлял, что препарат поступит в регион в октябре.

«Поставка задерживается на неопределенный срок, хотя регион уже рассчитывал распределить первую партию в 3000 вакцин», — сообщил URA.RU источник в региональном правительстве. По его словам, «регионы никто особо не считает нужным держать в курсе о сроках поступления «Спутник V». Представитель предприятия, рабочим которого прививку должны были поставить в первую очередь, подтвердил, что сроки вакцинации перенесены.

В оперативном штабе не подтвердили задержку поставок. «По данным, озвученным на одном из последних заседаний оперштаба, дата поставки пока не менялась, вакцина ожидается в ноябре», — заявили там.

Ранее похожая ситуация возникла в Челябинске и на Ямале. Там заявили о переносе сроков поставки вакцины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...