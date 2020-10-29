Свердловскому минздраву рекомендовали не делать заявлений об успешности вакцины «Спутник V» и будущей вакцинации населения, так как ее эффективность до сих пор вызывает сомнения, сообщил инсайдер агентства. Это связано с тем, что часть добровольцев, в том числе депутат Госдумы Валерий Гартунг, которые поставили ее, заразились коронавирусом.
«Поступило указание не рекламировать вакцину и не ждать ее в ноябре», — рассказал URA.RU источник в свердловском минздраве. Одновременно стало известно о том, что поставка в Свердловскую область вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, задерживается, сообщили два источника URA.RU. Ранее замгубернатора Павел Креков заявлял, что препарат поступит в регион в октябре.
«Поставка задерживается на неопределенный срок, хотя регион уже рассчитывал распределить первую партию в 3000 вакцин», — сообщил URA.RU источник в региональном правительстве. По его словам, «регионы никто особо не считает нужным держать в курсе о сроках поступления «Спутник V». Представитель предприятия, рабочим которого прививку должны были поставить в первую очередь, подтвердил, что сроки вакцинации перенесены.
В оперативном штабе не подтвердили задержку поставок. «По данным, озвученным на одном из последних заседаний оперштаба, дата поставки пока не менялась, вакцина ожидается в ноябре», — заявили там.
Ранее похожая ситуация возникла в Челябинске и на Ямале. Там заявили о переносе сроков поставки вакцины.
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