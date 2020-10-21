Валерий Гартунг не успел завершить тестирование от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, заразившийся коронавирусом, участвовал в исследовании вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом Гартунг сообщил URA.RU, отметив, что, скорее всего, попал в группу, которой ставили плацебо.

«Первую прививку мне поставили в сентябре, вторую — 8 октября, — пояснил Гартунг. — Истекала третья неделя, но пришли результаты моего теста на COVID. Испытания пришлось прервать». Как предположил депутат, он попал в ту группу, которой ставили плацебо — безвредное вещество, приготовленное в виде лекарства, но не обладающее лечебными свойствами. Расчет делается на эффект от самовнушения пациента.

«Видимо, я и оказался в той группе из 10%, где проверяли эффект плацебо, — говорит Гартунг. — Иначе бы у меня уже стали появляться антитела. Но этого не случилось, раз у меня обнаружили коронавирус».

О заражении COVID Гартунгу стало известно 21 октября, когда ему озвучили результаты теста, взятого накануне. По словам депутата, болезнь протекает без симптомов. «Круг общения, с которым я регулярно контактирую, проверен, все хорошо, — сообщил Гартунг URA.RU. — Всем, кто за меня переживает, хочу передать — не беспокойтесь, у меня тоже все хорошо».