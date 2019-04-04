В Пермском крае запускают новую муниципальную реформу Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермские краевые власти планируют первыми поучаствовать в федеральном эксперименте, преобразовав районы в муниципальные округа, сообщил «URA.RU» информированный источник в правительстве региона. По данным инсайдера, новая реформа в первую очередь может затронуть Пермский и Кунгурский муниципальные районы, а также весь Коми-округ. Эти территории могут стать первыми в России, получившими новый статус.

Муниципальный округ как новая форма муниципального образования принята Государственной Думой в первом чтении, второе чтение намечено на апрель. В муниципальный округ смогут объединяться именно сельские поселения. При формировании такого округа его жители сохранят статус сельских и все соответствующие льготы, в том числе возможность раннего выхода на пенсию. Для объединения территорий они должны будут провести референдум. Это позволит сократить управленческий и административный аппарат, сформировать единый представительный орган и бюджет. Впоследствии к вновь образованной территории могут присоединиться другие поселения.

В Пермском крае возможность создания муниципальных округов позволит провести реформы там, где сейчас они невозможны. Например, Кунгур и Кунгурский муниципальный район не могут объединиться из-за политического конфликта, рассказал источник агентства. «Это две самостоятельные сильные единицы, никто не захочет терять полномочия. К тому же, Кунгур — это город, а Кунгурский район — это сплошные сельские территории», — заявил собеседник «URA.RU».

С Пермским муниципальным районом другая ситуация. Во-первых, он примыкает к Перми и во многом границы района и краевой столицы очень условны. Во-вторых, в районе масса равнозначных крупных поселений (Лобаново, Кондратово, Култаево, Фролы и др.), которые к тому же находятся на значительном удалении друг от друга.

Объединение Коми-округа и всех районов в единый муниципальный округ позволит решить проблему с переселением людей из северных территорий, поскольку в рамках одного муниципалитета это будет сделать проще. Но в таком исходе дела сомневаются политологи.

«В целом муниципальные округа — это оптимальный вариант для объединения сельских территорий. Но перспектива именно такого объединения в Коми спорная — очень туманна и непонятна судьба Кудымкара. Думаю, начнется война на выборах и борьба за власть», — пояснил «URA.RU» политтехнолог Дмитрий Логинов. Возможно, районы не захотят терять самоидентичность и преобразование пойдет не в рамках всего округа, а отдельных его территорий, добавил господин Логинов. Но тоже в муниципальные округа.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о новой реформе не смогли.