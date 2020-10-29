Защитника потерпевших по делу Ефремова лишили статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Александра Добровинского. Он представлял интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
«Принято решение о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе палаты. Сам Добровинский заявил, что это решение его удивило, так как квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка. «Я обращусь в суд и буду [решение] обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката», — рассказал он ТАСС.
Ранее Минюст требовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым. В адвокатские палаты были направлены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова. Это решение было связано с публичными высказываниями по делу артиста. Позже адвокатская палата Республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Пашаева.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мосгорсуд 22 октября снизил Михаилу Ефремову срок наказания на полгода. Актер, виновный в ДТП с гибелью человека, должен провести в колонии 7,5 года. На суде артист заявил, что готов бросить пить, а также пообещал установить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову.
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