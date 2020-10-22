Ефремову смягчили приговор

Мосгорсуд снизил Михаилу Ефремову срок наказания на полгода. Таким образом, актер, виновный в ДТП с гибелью человека, должен провести в колонии 7,5 лет.
«Приговор Ефремову смягчен с 8 до 7,5 лет колонии общего режима», — сообщает ТАСС. Сегодня в Мосгорсуде проходило рассмотрение апелляционных жалоб на прежний приговор актеру.
Адвокат Петр Хархорин просил снизить Ефремову наказание до такого, которое позволит отпустить актера на свободу уже сегодня. Потерпевшая сторона выступила против смягчения наказания. Сам Ефремов в последнем слове пообещал установить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову и заявил, что готов бросить пить.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в июне в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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