Адвоката Ефремова лишат статуса

Минюст РФ планирует лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката из-за скандального процесса его подзащитного актера Михаила Ефремова. Также планируют наказать и оппонента Пашаева, Александра Добровинского, сообщают в министерстве.
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского», — передает ТАСС сообщение министерства. Указания о наказании адвокатов направили в управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве.
Ранее Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно, передает RT. По его словам, команде адвоката из шести человек тоже не платили. Также Пашаев заявил, что общественники уговаривали Ефремова отказаться от адвоката, передает телеканал 360.
Ефремов осужден на 8 лет колонии после смертельного ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер уже отказался от Пашаева, предоставив выбор адвоката своей жене.
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