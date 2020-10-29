29 октября 2020
28 октября 2020

В Тюменской области усилили ограничения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, осень. Тюмень, женщина в маске
Теперь тюменцы должны носить маски во всех общественных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителей Тюменской области обязали носить маски в местах массового пребывания людей. Об этом говорится в новом постановлении правительства региона.

«Обеспечить ношение гигиенических масок … в местах, определенных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31», — говорится в документе. Речь идет о постановлении главы Роспотребнадзора, в котором гражданам предписывается носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Места массового скопления людей — это те территории, на которых может одновременно находиться 50 и более человек. То есть фактически все общественные места.

В постановлении главы Роспотребнадзора речь также шла о том, чтобы запретить работу общепита в ночные часы, с 23:00 до 06:00. Такое ограничение власти Тюменской области вводить не стали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...