В Тюменской области усилили ограничения из-за коронавируса

Жителей Тюменской области обязали носить маски в местах массового пребывания людей. Об этом говорится в новом постановлении правительства региона.
«Обеспечить ношение гигиенических масок … в местах, определенных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31», — говорится в документе. Речь идет о постановлении главы Роспотребнадзора, в котором гражданам предписывается носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Места массового скопления людей — это те территории, на которых может одновременно находиться 50 и более человек. То есть фактически все общественные места.
В постановлении главы Роспотребнадзора речь также шла о том, чтобы запретить работу общепита в ночные часы, с 23:00 до 06:00. Такое ограничение власти Тюменской области вводить не стали.
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