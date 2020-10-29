29 октября 2020

В Екатеринбурге взрослых с COVID положили в детскую больницу. Маленьких пациентов вывезли

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
Ранее ДГБ принимала больных коронавирусом, но это были дети Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге взрослых пациентов с коронавирусом поместили в детскую больницу — ДГБ №8 на улице Военной. Об этом URA.RU сообщили сами пациенты.

«КТ нам делали в ГКБ №24, восьмая детская больница там рядом — буквально дорогу перейти. Туда нас и положили», — рассказал агентству один из заболевших коронавирусом.

В свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией URA.RU подтвердили, что в детской больнице начали размещать взрослых пациентов с COVID. «Стационар ДГБ №8 перепрофилирован для приема взрослых пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ, поскольку отделение готово для оказания такой помощи», — сообщили агентству в оперштабе. — Детей сейчас временно перенаправляют и принимают в ДГКБ №9».

Ранее URA.RU сообщало, что под COVID-госпитали перепрофилированы больницы Березовского и Первоуральска, а также НИИ дерматовенерологии. Также оперштаб сообщал, что развернуты койки для COVID-пациентов в противотуберкулезном диспансере, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, детском медицинском центре «Бонум» и нефрологическом корпусе ДГКБ №9. Восьмая детская больница и в первую волну принимала больных коронавирусом, но это были дети — взрослых пациентов с COVID там ранее не размещали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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