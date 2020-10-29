В Екатеринбурге взрослых пациентов с коронавирусом поместили в детскую больницу — ДГБ №8 на улице Военной. Об этом URA.RU сообщили сами пациенты.
«КТ нам делали в ГКБ №24, восьмая детская больница там рядом — буквально дорогу перейти. Туда нас и положили», — рассказал агентству один из заболевших коронавирусом.
В свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией URA.RU подтвердили, что в детской больнице начали размещать взрослых пациентов с COVID. «Стационар ДГБ №8 перепрофилирован для приема взрослых пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ, поскольку отделение готово для оказания такой помощи», — сообщили агентству в оперштабе. — Детей сейчас временно перенаправляют и принимают в ДГКБ №9».
Ранее URA.RU сообщало, что под COVID-госпитали перепрофилированы больницы Березовского и Первоуральска, а также НИИ дерматовенерологии. Также оперштаб сообщал, что развернуты койки для COVID-пациентов в противотуберкулезном диспансере, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, детском медицинском центре «Бонум» и нефрологическом корпусе ДГКБ №9. Восьмая детская больница и в первую волну принимала больных коронавирусом, но это были дети — взрослых пациентов с COVID там ранее не размещали.
Подписывайтесь на URA.RU в