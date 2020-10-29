Стоимость акций российских компаний начнет расти после объявления результатов президентских выборов в США. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
«Когда мы узнаем 3 ноября, кто выиграет борьбу за сенат и Белый дом, то все будет расти, интерес к российским активам вернется», — сказал аналитик. По его словам, кто из кандидатов в президенты США победит, уже не будет иметь значения. Он отметил, что не ожидает новых санкций против российских компаний при любом исходе голосования.
Вайсберг подчеркнул, что сейчас золото, нефть, акции и другие активы очень сильно упали в цене. Как отметил эксперт, инвесторы готовы к любому исходу выборов и продали все, что было можно, и сейчас котировки соответствуют самому безрадостному сценарию.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что на низкую стоимость российской валюты влияют предстоящие выборы в США и неопределенность, которую они несут. По его словам, тем, кто хочет заработать на падении рубля, еще не поздно купить доллары, но существуют высокие риски потерять средства. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев назвал покупку и продажу акций альтернативными инструментами для вложений в России, пишет агентство Nation News.
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