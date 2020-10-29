Коронавирус легче проникает в организм человека через ротовую полость и развивается, как правило, в слюнных железах на языке и в миндалинах. К такому выводу пришли американские ученые. Препринт статьи опубликован на портале medRxiv.
Такое заражение, по мнению исследователей, несет в себе большую опасность. Попадающий в рот вирус вместе со слюной может попасть в организм человека. Таким путем он быстро оказывается в легких. Вместе с этим увеличивается риск распространения инфекции контактным путем. Главным способом предотвратить распространение вируса подобным образом исследователи назвали ношение масок. В настоящий момент статья ученых проходит экспертную оценку.
Ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов заявил, что большая часть заразившихся коронавирусом граждан подхватывают инфекцию во время отдыха. По его словам, связано это с большим скоплением людей на пляжах и в общественных местах. За прошедшие сутки число больных Covid-19 увеличилось на 17 717 человек, что является новым суточным рекордом. Таким образом, с начала эпидемии, вирус обнаружен уже у 1 581 693 пациентов.
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