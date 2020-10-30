Кинотеатрам Тюменской области не удается привлечь зрителей

В Тюменской области основными зрителями кинотеатров оказалась молодежь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На территории ЯНАО, ХМАО и Тюмени в условиях пандемии коронавируса сократилась прибыль кинотеатров. Об этом URA.RU рассказали сотрудники кинопроката, работающие в Тюменской области. По их словам, поток зрителей значительно уменьшился и сейчас более чем на половину состоит из молодого населения.

«На данный момент из-за пандемии коронавируса все громкие премьеры кинопроката перенесены на 2021 год. По большей степени в прокате сейчас находятся фильмы второго плана» — считает управляющий югорского кинотеатра «KINOSTAR» Евгений Дубровин. Он также добавил, что среди причин снижения прибыли есть и страх граждан посещать людные места.

С этим согласны и представители кинотеатров Ямала: там встречаются случаи, когда в будние дни на фильмы приходит всего несколько человек. Ситуация улучшается лишь в выходные, когда на сеанс может приди от трех до 12 зрителей. Также в регионе уверены, что низкая посещаемость связана с самоизоляцией населения.

Кроме того, встречается мнение, что на посещаемость влияет и сокращение числа зрителей (не более 50% от всего кинозала). Однако на юге Тюменской области эту проблему считают менее значимой. Связано это с тем, что на киноновинки приходит не более 50 человек, тогда как большинство кинозалов, даже с учетом уменьшения числа зрителей, рассчитаны более чем на 100 посетителей. При этом стандартная наполненность на дневном сеансе составляет и вовсе от 20 до 30 тюменцев.