Вирусолог нашел пользу для России в европейском коронавирусе

Новый вид коронавируса 20А.ЕU1, который нашли в странах Европы, вероятнее всего, уже добрался до России. Этот вид очень заразный, судя по тому как быстро он распространяется по Европе, рассказал URA.RU российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
«Этот вирус (20А.ЕU1), похоже, хорошо размножается, он очень заразный. Я думаю в Россию этот вирус, несомненно, уже завезли. Вирус не спрашивает ни виз, ни разрешений, он проникает легко и быстро», — объяснил Альтштейн. Высокая заразность нового вида коронавируса доказывается тем, что в Великобритании на него приходится 90% заражений, а в Испании — 80% и т. д.
Распространение 20А.ЕU1 благотворно подействовало бы на Россию, считает Альтштейн. Коронавирус меняется к снижению летальности, становится более мягким. При этом какая-то новая вакцина этому более легкому вирусу не нужна, так как его антигенные свойства не меняются, говорит профессор. Европейский пример также доказывает эту теорию, уверен вирусолог.
«Новость о том, что в Европе появился изменившийся коронавирус — замечательная. Ее нужно сопоставить с тем, что в европейских странах весной летальность была порядка 10-15%, а сейчас стала 0,5%. По-моему хороший вирус», — отметил Альтшетйн.
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