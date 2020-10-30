Таджикистан без протестов в пятый раз принял президента Рахмона

В столице Таджикистана Душанбе прошла инаугурация переизбранного на пятый срок президента страны Эмомали Рахмона. Торжественное мероприятие прошло во Дворце наций.
Выборы президента Таджикистана прошли 12 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава государства Эмомали Рахмон получил на них подавляющее большинство голосов — 90,92%.
Эмомали Рахмон избирается на пост главы государства в пятый раз. Первые президентские выборы 68-летний политик выиграл в 1994 году. В 2015 году Рахмону был присвоен статус Лидера нации.
В отличие от Белоруссии и Киргизии выборы в Таджикистане не привели к повышению в стране протестной активности. Наблюдатели от СНГ, по информации «Национальной службы новостей», не зафиксировали нарушений в ходе голосований.
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