Жириновский запретил Кадырову говорить о мировой политике

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Круглый стол в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Лидер ЛДПР заявил, что руководители субъектов РФ не должны вмешиваться в международную повестку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров не должен высказывать свое мнение по поводу недавних терактов во Франции. Таким мнением поделился глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы».

«Надо, конечно, чтобы не было никаких комментариев в поддержку любых террористических действий. И даже если они чем-то обусловлены. Кто-то может считать это оскорблением, но выступать в защиту…. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — заявил Жириновский, отвечая на вопрос ведущих по поводу последних заявлений Рамзана Кадырова по поводу Франции.

В ЛДПР подчеркнули, что Жириновский в своей речи имел в виду всех глав субъектов РФ, а не одного Кадырова. «Он сказал, что главы регионов не должны комментировать международную повестку», — заявил URA.RU помощник пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин

Ранее в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис, Три человека погибло. Через пару часов в Авиньоне было совершено нападение на полицейских. В обоих случаях нападавшие являлись мусульманами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на инциденты, заявил, что в стране не откажутся от карикатур на пророка Мухаммеда — священной для мусульман фигуры. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит Макрону оскорблять пророка и назвал французского президента лидером терроризма.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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