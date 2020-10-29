29 октября 2020
28 октября 2020

Utair возобновляет рейс, соединяющий восток и запад ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
В ХМАО возобновляется рейс между Ханты-Мансийском и Нижневартовском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО с 31 октября авиакомпания Utair возобновляет полеты по маршруту Нижневартовск — Ханты-Мансийск. Рейсы будут производить два раза в неделю. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании.

«Вылет из Нижневартовска по субботам в 14:55 и понедельникам в 06:00, из Ханты-Мансийска — по субботам в 12:45 и воскресеньям в 23:35. Стоимость билетов — от 3070 рублей», — сообщает пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что Utair уже возобновляла рейс, который важен для политэлиты ХМАО. Перелеты между Сургутом и Ханты-Мансийском также выполняются два раза в неделю.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...