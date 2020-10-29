Utair возобновляет рейс, соединяющий восток и запад ХМАО

В ХМАО с 31 октября авиакомпания Utair возобновляет полеты по маршруту Нижневартовск — Ханты-Мансийск. Рейсы будут производить два раза в неделю. Об этом сообщают в пресс-службе авиакомпании.
«Вылет из Нижневартовска по субботам в 14:55 и понедельникам в 06:00, из Ханты-Мансийска — по субботам в 12:45 и воскресеньям в 23:35. Стоимость билетов — от 3070 рублей», — сообщает пресс-служба.
Ранее URA.RU писало, что Utair уже возобновляла рейс, который важен для политэлиты ХМАО. Перелеты между Сургутом и Ханты-Мансийском также выполняются два раза в неделю.
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