В Златоусте запретили митинг против коронавирусного госпиталя

Новый коронавирусный госпиталь Златоуста стал темой для протестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В мэрии Златоуста (Челябинская область) отказались согласовывать проведение митинга 8 ноября, на котором горожане хотели выступить против нового коронавирусного госпиталя. Как сообщили URA.RU в мэрии, организаторы акции протеста нарушили сроки подачи уведомления.

«По закону положено посылать уведомление не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. Крайний срок для акции 8 ноября был 28 октября, — пояснили URA.RU в мэрии. — А уведомление поступило 29 октября. Кроме того, в период пандемии массовые мероприятия запрещены и мы предложили найти иную форму проведения мероприятия, чтобы не собирать людей».

Под новый ковидный госпиталь в Златоусте передали действующий роддом, так как в инфекционном отделении уже не хватает коек. Рожениц стали отправлять в Миасс, но экстренные роды принимают в Златоусте, на базе гинекологического отделения горбольницы. Сначала медики вышли на стихийный митинг, затем горожане стали собирать подписи под петицией, чтобы вместо роддома под ковидный госпиталь отдали ранее закрытые больницы, к примеру, больницу РЖД. Местная оппозиция решила провести митинг.

«На самом деле они просто пиарятся на этой теме, не принимая в расчет, что уже оба ковидных госпиталя заполнены, ситуация в городе серьезная, — сообщил URA.RU источник в мэрии. — А за больницу РЖД придется платить отдельные суммы, очень большие».

«Мы получили письмо из мэрии, где нам отказано, — заявил URA.RU один из организаторов Илья Михайлов. — 2 ноября мы подадим новое уведомление о проведении митинга 14 ноября. Социальную дистанцию мы обеспечим».