29 октября 2020
28 октября 2020

В Златоусте собирают митинг против ковидного госпиталя в роддоме. Но класть больных больше некуда

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь на базе роддома Златоуста заполнен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Златоуста (Челябинская область) направили в мэрию уведомление о проведении митинга против госпиталя для зараженных коронавирусом, открытого на базе местного роддома. На мероприятии, которое планируется 8 ноября в сквере краеведческого музея, организаторы планируют собрать около 200 человек. В мэрии Златоуста URA.RU подтвердили, что такое уведомление поступило, однако заявили, что не понимают смысла протеста.

«Уведомление о предстоящем митинге действительно поступило 29 октября. Сейчас этот документ рассматривают юристы. Но решение по открытию госпиталя на базе роддома уже принято и оно оправдано — сейчас все койки заняты инфицированными больными. Беременным предлагают рожать в роддоме Миасса», — сообщил URA.RU источник в мэрии Златоуста.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Златоусте зарегистрировано 922 случая заражения коронавирусом. По числу заражений округ занимает четвертое место после Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Кроме того, в Златоуст везут жителей ближайших населенных пунктов. Места в основном ковидном госпитале и палатах на базе роддома Златоуста уже закончились.

«Мы будем соблюдать социальную дистанцию на митинге и проследим за этим. В Миассе, куда отправляют наших рожениц, нет палат реанимации, поэтому мы против перепрофилирования роддома. В Златоусте есть пустующий госпиталь РЖД рядом с основным ковидным госпиталем, лучше его отдать под ковидную базу», — пояснил один из организаторов митинга Илья Михайлов.

В мэрии Златоуста считают митинг политическим хайпом. «Митинг — не решение проблемы, а политический хайп. Депутаты должны заботиться о жителях. Куда они предлагают направлять тех, кто сейчас лечится в ковидном госпитале? Там нет свободных мест», — заявил URA.RU источник в мэрии Златоуста.

О том, что роддом Златоуста намерены перепрофилировать под ковидную базу, стало известно в начале октября. Тогда медики вышли на стихийный митинг, отказываясь работать с инфицированными. Местные жители собрали подписи под петицией мэрии, чтобы вместо роддома под ковидный госпиталь отдали ранее закрытые больницы, к примеру, больницу РЖД.

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