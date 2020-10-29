Мэр из ХМАО, находящаяся под следствием, собралась в отставку

Глава Белого Яра (Сургутский район) Елена Никифорова, являющаяся фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, собирается подать в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Решение об этом будет объявлено 2 ноября на заседании совета депутатов. Исполнять обязанности, скорее всего, будет ее заместитель — Светлана Хохрякова. Это как раз та чиновница, которая в числе прочих получила служебное жилье в новостройке, из-за чего на Никифорову и возбудили уголовное дело», — рассказал инсайдер.
Он также добавил, что после отставки главы поселка, в течение полугода должны будут состояться досрочные выборы. Сама Никифорова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. В администрацию Белого Яра также дозвониться не удалось. В пресс-службе следственного комитета ХМАО URA.RU сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.
Ранее URA.RU сообщало о другом коррупционном скандале в поселке Белый Яр. Речь идет о хищении бюджетных средств при благоустройстве общественного пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После этих событий из администрации уволилась вице-мэр Инна Мартынюк, отвечающая за ЖКХ.
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