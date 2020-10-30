Из-под завалов в Турции после землетрясения извлекли 70 человек

В результате землетрясения в Турецкой провинции Измир пострадали более 400 человек. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
«Погибли 12 граждан, из которых 1 утонул, 419 человек получили ранения», — говорится в сообщении. Губернатор провинции Явуз Селим Кешгер уточнил, что из-под завалов извлекли 70 человек. Спасательные работы продолжаются, пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир, сообщает пресс-служба Кремля. Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла и наводнение. Около двух десятков домов в провинции Измир разрушены. Президент Турции заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясения, пишет RT.
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