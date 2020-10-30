30 октября 2020

ВОЗ объявила о серьезных последствиях коронавируса у переболевших

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус оказывает серьезное влияние на работу организма человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом людей остаются серьезные последствия, которые затрагивают важные системы организма. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Последние несколько месяцев я общался с людьми, которые сталкиваются со средне- и долгосрочными последствиями COVID-19. Что действительно беспокоит, так это широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, часто накладываются друг на друга и могут затронуть любую систему в организме», — приводит RNS слова Гебрейесуса.

Эти последствия, по его словам, варьируются от утомляемости, кашля, одышки до воспаления и поражения основных органов, включая сердце и легкие. Более того, COVID-19 может сказаться на работе нервной системы. «Хотя мы еще изучаем вирус, ясно одно: это не просто вирус, который убивает людей. У значительного числа людей этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — добавил глава ВОЗ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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