ВОЗ объявила о серьезных последствиях коронавируса у переболевших

У переболевших коронавирусом людей остаются серьезные последствия, которые затрагивают важные системы организма. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Последние несколько месяцев я общался с людьми, которые сталкиваются со средне- и долгосрочными последствиями COVID-19. Что действительно беспокоит, так это широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, часто накладываются друг на друга и могут затронуть любую систему в организме», — приводит
Эти последствия, по его словам, варьируются от утомляемости, кашля, одышки до воспаления и поражения основных органов, включая сердце и легкие. Более того, COVID-19 может сказаться на работе нервной системы. «Хотя мы еще изучаем вирус, ясно одно: это не просто вирус, который убивает людей. У значительного числа людей этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — добавил глава ВОЗ.
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