Рамзан Кадыров призвал Владимира Жириновского извиниться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рамзан Кадыров раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за замечание, которое лидер ЛДПР сделал, в том числе, в адрес главы Чечни. На своем канале в Telegram последний упрекнул своего оппонента в «продаже мандатов» и призвал своего оппонента извиниться за сказанное.

«Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчеркивал, что реагирую на такие вещи как мусульманин, а не политик. <…>. В общем, Жириновский опять занимается самопиаром. НО! Затронутая тема — совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что мусульмане даже себе не позволяют «воссоздавать образ нашего любимого Пророка Мухаммада», не говоря уже о шутках. Поэтому, по его словам, парламентарию не следует касаться этой темы. «Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты. Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся», — добавил глава региона.

Рамзан Кадыров отметил, что никогда не оправдает терроризм, сам участвовал в борьбе с этой «заразой» и потерял тысячи боевых товарищей. «Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», — сказал глава региона. Он также посоветовал мусульман, живущих в России, не устраивать митинги около посольств Франции, поскольку «от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации».

Ранее Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о словах Рамзана Кадырова по поводу Франции, сказал, что главы регионов не должны комментировать международную повестку. Позже в ЛДПР заявили, что лидер партии имел в виду всех губернаторов, а не одного Кадырова.