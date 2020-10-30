Раскрыты расходы россиян на страхование в пандемию

Интерес россиян к программам страхования здоровья вырос в пандемию коронавируса, а больше половины граждан не стали сокращать расходы на страхования в 2020 году. Такие данные проведенного опроса приводит СК «АльфаСтрахование».
«Несмотря на текущую экономическую и эпидемиологическую ситуацию, расходы 66% россиян на страховые продукты в 2020 году сохранились на том же уровне, что и годом ранее. При этом 20% даже приняли решение об увеличении расходов на страховую защиту», — говорится в документе, который цитирует ТАСС. В компании уточнили, что экономить на страховке стали всего 9% респондентов.
Самыми популярными стали программы добровольного медицинского страхования, а также страховка от несчастных случаев и заболеваний. Также россиян в 2020 году привлекает страхование жилья. Респонденты объяснили это тем, что страховали свои квартиры во время весенней самоизоляции, когда уезжали из городов на дачи. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще страховать частые дома, добавляет «Национальная служба новостей».
В пандемию на рынке страхования в РФ появилась страховка на случай необходимой реабилитации после перенесенного коронавируса, пишет «
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