Рэпер Niletto признался, что хочет поработать с Димой Биланом

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Совместный трек Niletto и Димы Билана будет записан, как только они смогут встретиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец из Екатеринбурга Данил Прытков, более известен как Niletto, планирует записать дуэт с исполнителем Димой Биланом. Однако пока что они не могут встретиться для этого, рассказал рэпер в интервью.

«Есть желание записать с ним дуэт. Мы нормально общаемся, но музыканты же не могут просто встретиться и сделать что-то совместное», — заявил Niletto в интервью изданию Spletnik. Он пояснил, что у каждого из них есть планы, туры, записи альбомов, из-за чего возможности встретиться для записи трека пока что нет.

Певец рассказал, что совместный трек с дуэтом Rauf & Faik они записали через полгода после договоренности. Однако сам Прытков считает себя человеком, «который может просто прийти домой и сегодня же написать [композицию за] 15—20 минут».

Ранее Niletto анонсировал выход новой композиции «В мире людей», пишет телеканал 360. «Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели зря», — поет Niletto на мотив заставки к телепередаче «В мире животных».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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