Армения попросила Путина обсудить роль РФ в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов начать консультации с президентом России Владимиром Путиным об оказании военной помощи республике для решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянский МИД.
Как уточняет ведомство, в письме российскому лидеру Пашинян предоставил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии. «Пашинян обратился к Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении. В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — передает дипломатическое министерство республики.
С 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Принадлежность территории оспаривают Азербайджан и Армения. Стороны регулярно сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД». Неоднократно Баку и Ереван договаривались о прекращении огня, но позже участники конфликта снова начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже объяснил, что миротворческие подразделения можно ввести в Карабах только при согласии обеих сторон конфликта, пишет «Национальная служба новостей».
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