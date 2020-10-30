Челябинский прокурор: после взрыва в больнице погибли двое

На месте ЧП работают МЧС, пожарные и областные чиновники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два пациента больницы Челябинска, где произошел взрыв, скончались. Об этом URA.RU прокурор области Виталий Лопин. Он подчеркнул, что эта информация проверяется.

«При транспортировке скончались два тяжелых пациента, которым был необходим кислород», — сообщил глава надзорного ведомства. По поручению челябинского прокурора началась проверка причин взрыва в лечебном учреждении.

Взрыв в поликлинике городской больницы №2 Челябинска погремел утром 31 октября. В этом учреждении лечат больных коронавирусом. 150 пациентов разместят в здании стадиона имени Елесиной, еще троих переведут в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ №3. По предварительной версии, взорвался кислородный баллон. Источник URA.RU среди высокопоставленных чиновников уточнил, что сообщения о разгерметизации кислородной будки поступили еще утром, а взрыв погремел через некоторое время после прибытия ремонтной бригады. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Обновлено (13:55): Минздрав Челябинской области опроверг информацию о погибших. «На данный момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов. Постаравшихся и погибших нет», — сообщили в ведомстве.