30 октября 2020

В Челябинске ввели режим ЧС после взрыва в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, эвакуация, взрыв, пострадавшие, челябинск, медики, защитные костюмы, скорая
Взрыв произошел в больнице, где лежат пациенты с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском городском округе ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Челябинске вводится режим чрезвычайной ситуации», — объявил Текслер с места событий. В городе произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2.

Глава региона дал поручение проверить все кислородное оборудование в ковидных госпиталях Челябинской области. Также он обязал обеспечить сохранность вещей жильцов эвакуированного дома. На данный момент проверяется информация о двух погибших после взрыва. Редакция URA.RU ведет прямую трансляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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