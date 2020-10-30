В Челябинске ввели режим ЧС после взрыва в больнице

Взрыв произошел в больнице, где лежат пациенты с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском городском округе ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Челябинске вводится режим чрезвычайной ситуации», — объявил Текслер с места событий. В городе произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2.

Глава региона дал поручение проверить все кислородное оборудование в ковидных госпиталях Челябинской области. Также он обязал обеспечить сохранность вещей жильцов эвакуированного дома. На данный момент проверяется информация о двух погибших после взрыва. Редакция URA.RU ведет прямую трансляцию.