В Челябинске ввели режим ЧС после взрыва в больнице

В Челябинском городском округе ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В Челябинске вводится режим чрезвычайной ситуации», — объявил Текслер с места событий. В городе произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2.
Глава региона дал поручение проверить все кислородное оборудование в ковидных госпиталях Челябинской области. Также он обязал обеспечить сохранность вещей жильцов эвакуированного дома. На данный момент проверяется информация о двух погибших после взрыва. Редакция URA.RU ведет прямую трансляцию.
Подписывайтесь на URA.RU в