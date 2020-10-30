30 октября 2020

После взрыва в Челябинске возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
Взрыв в Челябинске прогремел утром 31 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После взрыва кислородного баллона в больнице №2 Челябинска возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится на сайте СКР Челябинской области.

Взрыв в поликлинике городской больницы №2 Челябинска погремел утром 31 октября. В этом учреждении лечат больных коронавирусом. По предварительной версии, взорвался кислородный баллон. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...