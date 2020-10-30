После взрыва в Челябинске возбудили уголовное дело

Взрыв в Челябинске прогремел утром 31 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После взрыва кислородного баллона в больнице №2 Челябинска возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится на сайте СКР Челябинской области.

Взрыв в поликлинике городской больницы №2 Челябинска погремел утром 31 октября. В этом учреждении лечат больных коронавирусом. По предварительной версии, взорвался кислородный баллон. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.