30 октября 2020

В больнице Челябинска, где был взрыв, за сутки умерли 5 человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
В госпитале в течение суток скончались пять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В городской больнице № 2 Челябинска, где прогремел взрыв, за прошедшие сутки умерли 5 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли 5 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба. На данный момент силовики выясняют, кто из этих пяти человек мог скончаться из-за перебоев с кислородом в больнице, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Утром 31 декабря в поликлинике горбольницы №2 Челябинска, где лечат больных коронавирусом, погремел взрыв. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал на место происшествия, где сообщил журналистам, что в больнице есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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