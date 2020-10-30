В больнице Челябинска, где был взрыв, за сутки умерли 5 человек

В госпитале в течение суток скончались пять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В городской больнице № 2 Челябинска, где прогремел взрыв, за прошедшие сутки умерли 5 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли 5 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба. На данный момент силовики выясняют, кто из этих пяти человек мог скончаться из-за перебоев с кислородом в больнице, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Утром 31 декабря в поликлинике горбольницы №2 Челябинска, где лечат больных коронавирусом, погремел взрыв. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал на место происшествия, где сообщил журналистам, что в больнице есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».