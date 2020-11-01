Общепиты могут ограничить в работе, думает Алексей аграновский Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если в России продолжится рост заболеваемости коронавирусом, могут ввести новые ограничения в отношении общепитов, ресторанов и баров. Таким мнением с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Могут использовать разнообразные ограничения. Сокращение времени работы общепита, клубов, баров и так далее. Везде, где высокий контакт людей, везде есть угроза. Могут пойти по этому пути», — рассказал Аграновский корреспонденту агентства. Он добавил, что альтернативой частичных ограничительных мер может стать жесткий карантин, однако вирусолог считает, что власти на это не пойдут.

«Для того, чтобы представить меры, которые могут быть, надо посмотреть меры, которые принимаются в странах Европы, где высокий уровень заболеваемости. Что-то в этом духе. Если будет рост дальнейший могут использовать частичный карантин», — отметил Аграновский.

«Может быть перевод людей на дистанционку будут рекомендовать, следить за тем, чтобы соблюдался масочный режим, может быть увеличивать штрафы. А может и нет, просто спустят на места указания, что надо активнее препятствовать антимасочникам», — сказал вирусолог. Аграновский выразил мнение, что сегодня принимаются адекватные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

По официальным данным, к 1 ноября в России выявлено 18 665 новых случаев заболевания коронавирусом, напоминает RNS. Это рекордное число за все время пандемии в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в РФ могут ввести новые ограничительные меры, если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом.