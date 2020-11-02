Блогер Надин Серовски объяснила, как быстро раскрутиться в TikTok

На аккаунт Надин Серовски в TikTok подписаны 6,8 миллионов пользователей Фото: Instagram/nadin_serovski

Социальная сеть TikTok дает возможность каждому человеку показать себя на широкую аудиторию, просто размещая свои видео, которые могут попасть в раздел «Рекомендации». О том, как раскрутиться за счет этого, как удержать внимание пользователей и как стать популярным надолго в интервью URA.RU рассказала блогер Надин Серовски (Надежда Серова). В TikTok на нее подписаны 6,8 миллионов подписчиков, в Инстаграм ее аудитория составляет 7,3 миллиона человек.

«ТикТок работает именно за счет того, что твоё видео выбрасывает в топ. Платформа даёт такую возможность каждому человеку. Если ролики действительно интересные, то ТikTok их продвигает, дает им возможность выходить в маленький, средний и самый крупный топ», — объяснила URA.RU Серовски.

На ее странице самое просматриваемое видео собрало 150 миллионов просмотров, что является рекордом в России. Клип вышел в раздел «Рекомендации» не только в России, но и в мире.

Развиться в соцсетях можно за счет вкладывания денег либо за счет таланта. «У тебя есть очень много денег, которые ты готов вкладывать в развитие соцсетей, но это не даст тебе гарантий популярности, потому что ты можешь заиметь очень много подписчиков, например, через конкурсы. Но они не будут активны, и ты им не будешь интересен», — поделилась блогер.

Однако при втором варианте также можно не получить долгосрочную популярность, так как талант, участие в громких событиях или заход через черный пиар может принести стремительную популярность, но не оставить активной аудитории. Для того, чтобы удержать внимание пользователей необходимо несколько факторов. Первое — это внешность. «Чтобы задержать внимание человека, нужно зацепить его именно своей внешностью», — утверждает Серовски. Второе — ловить волну. Сейчас самое время развиваться через ТикТок, потому что эта социальная сеть набирает обороты и становится все более популярной. Третье — использовать актуальные темы. «Актуальность нужно понимать, знать и ее прокачивать», — заявляет блогер.