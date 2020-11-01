Лидер «Синих ведерок» раскритиковал новые штрафы для водителей

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Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург, троллейбус, правила дорожного движения, выделенная полоса
Петр Шкуматов рассказал, что после 21:00 выделенные полосы теряют смысл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент транспорта Москвы принял неудачное решение, когда ввел штраф за выезд на выделенные полосы во все дни недели. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт, координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Решение вводить штрафы за выезд на выделенные полосы во все дни недели неудачное. Они не используются поздно вечером, ночью и рано утром», — рассказал Шкуматов. По его словам, выделенная полоса должна работать только в определенные часы, а не круглосуточно.

Шкуматов подчеркнул, что лучшее время для работы выделенных полос — с 7:00 до 21:00. После этих часов «выделенки» теряют смысл, уверен он. Шкуматов подчеркнул, что всем регионам России стоит перейти на такой режим работы выделенных полос. А решение о днях недели, в которые въезд на них запрещен, остается за региональными властями.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что с 7 ноября для автовладельцев столицы въезд на выделенные полосы будет запрещен во все дни недели. Штраф за нарушение правила составит три тысячи рублей. Проезд будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб и велосипедистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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