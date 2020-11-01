01 ноября 2020

Онищенко оценил риск закрытия детских садов по России

© Служба новостей «URA.RU»
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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
В регионах, где есть высокий рост заболеваемости, власти могут ввести более жесткие меры, сказал врач Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тотального карантина в детских садах по стране не будет. Об этом URA.RU заявил бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если в садике есть больные, нужно закрыть на карантин. Ничего в этом страшного нет. Но остановить работу всех садиков по стране не стоит, поскольку дети не входят в группу риска», — сказал Онищенко. При этом он уточнил, что в регионах, где есть высокий рост заболеваемости, власти могут ввести более жесткие меры. Но это, как правило, делается в индивидуальном порядке и зависят от эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в России по данным на 1 ноября выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было 18 140 новых заболевших. Ранее президент России исключил введение в стране повсеместных ограничительных мер. По его словам, которые приводит RT, власти будут принимать точечные решения, чтобы сохранить экономику и бизнес во время эпидемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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