На сегодняшний день совокупная задолженность регионов перед Москвой составляет около 900 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские правительство намерено списать часть долгов по бюджетным кредитам тем регионам, которые будут направлять высвобождаемые деньги на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Соответствующее постановление утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам при условии реализации на их территории новых инвестпроектов, в том числе в области туризма», — пишут «Известия». На сегодняшний день совокупная задолженность регионов перед Москвой составляет около 900 млрд рублей. Попасть в программу могут объекты, вводимые в эксплуатацию не ранее 2021 года. Эксперты уверены, что новый механизм позволит одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать долговую нагрузку. Кроме того, новые дороги, по мнению специалистов, привлекут инвестиции на российские курорты.

Ранее стало известно, что государственная компания «Автодор» рассматривает вариант строительства скоростной трассы от Екатеринбурга до Краснодара только после строительства дороги Москва-Казань и Казань-Екатеринбург. Прямая дорога до Черного моря сократит 10 часов в пути. Строительство и реконструкция участков будет завершена в течение 2030—2035 годов.