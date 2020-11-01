01 ноября 2020

Россиян ждут массовые сокращения к 2025 году

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Бухгалтеры окажутся невостребованными на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наименее востребованных профессий у работодателей. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда».

«В России наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте пяти лет оказались рядовые сотрудники бухгалтерии», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Далее в списке находятся секретари и администраторы. На третьей строчке оказались наборщики данных, следом — торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Также в рейтинг попали механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры.

Отмечается, что эти профессии крупнейшие работодатели по всему миру признали наименее значимыми для своего бизнеса. По данным издания, их численность в компании сократится с 15,4% до 9%.

Также в докладе сказано, что в ближайшие пять лет будет создано как минимум 97 млн рабочих мест. Сейчас в РФ наиболее востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в Минтруде РФ утвердили список из 50 профессий, перспективных на рынке труда. В него вошли агрономы, ветеринары, графические дизайнеры и лаборанты, контролирующие качество сырья, продукции, отходов производства. Также в него вошли специалисты по ремонту автомобилей, повара, медсестры и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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