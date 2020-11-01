01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Новый шеф полиции Ноябрьска приступил к работе. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
Начальник ноябрьской полиции, подполковник Максим Краморев приступил к работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ОМВД по Ноябрьску (ЯНАО), подполковник полиции Максим Краморев официально приступил к работе. На сайте окружного УМВД офицер уже значится как начальник городского отдела.

«Подполковник полиции Краморев Максим Викторович приступил к обязанностям со вчерашнего дня», — сообщили в пресс-службе окружного УМВД. Ранее офицер проходил службу в Салехарде, где занимал должность заместителя начальника ОМВД — начальника городской полиции.

О предстоящем назначении источники сообщили URA.RU в конце октября. Предыдущий руководитель городской полиции, полковник Андрей Смирнов в августе этого года вышел на пенсию, в настоящее время он руководит управлением ГО и ЧС администрации Ноябрьска. Последние три месяца горотделом временно руководил его заместитель, подполковник полиции Дмитрий Турков.

Кто займет оставшуюся вакантной должность зама начальника ОМВД по ямальской столице, пока официальной информации нет. О кадровых перестановках в городской полиции Салехарда будет сообщено дополнительно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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