В Челябинской области новый всплеск заболеваемости коронавирусом

В Челябинской области, по данным на 2 ноября, зарегистрирован очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Общее число инфицированных за минувший день составило 169, рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. За минувшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19.
«С начала пандемии произошло 20 616 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4 722 южноуральца. Умерли шесть человек в возрасте от 52 до 81 лет. У четырех пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других двух коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 71 человек, с начала пандемии — 15 199 жителей области.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 ноября. В регионе также продолжает действовать обязательный масочный режим.
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