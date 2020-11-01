01 ноября 2020
31 октября 2020

В Челябинской области новый всплеск заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, медсестра, халаты, медицинская маска
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области растет Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 2 ноября, зарегистрирован очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Общее число инфицированных за минувший день составило 169, рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. За минувшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 20 616 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4 722 южноуральца. Умерли шесть человек в возрасте от 52 до 81 лет. У четырех пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других двух коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 71 человек, с начала пандемии — 15 199 жителей области.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 ноября. В регионе также продолжает действовать обязательный масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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