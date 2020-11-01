Депутаты Екатеринбурга ушли на карантин из-за коронавируса

Гордума Екатеринбурга приостановила работу из-за распространения COVID-19, сообщили URA.RU источники в представительном органе и подтвердил спикер думы Игорь Володин. По словам собеседников агентства, коронавирус подтвердился у нескольких сотрудников аппарата (точное число не раскрывается), еще часть переведены на удаленную работу как контактные.
«Впереди бюджетный процесс, поэтому решили перестраховаться, сохранить коллектив. Мы лучше впоследствии выйдем и нормально поработаем в конце ноября, когда стартует обсуждение по-настоящему важных вопросов», — сказал Володин. Ожидается, что пауза в работе думы продлится как минимум до 17 ноября.
На текущий момент известно лишь об одном случае коронавируса в депутатском корпусе — ранее о борьбе с заболеванием открыто сообщал Алексей Холодарев. Источники URA.RU при этом отмечают, что COVID-19 заражен еще один депутат, а у нескольких народных избранников больны помощники.
Весной гордума Екатеринбурга уже приостанавливала работу из-за коронавируса. Тогда пауза продлилась меньше запланированного из-за начала обсуждения корректировки городского бюджета.
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