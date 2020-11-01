01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Депутаты Екатеринбурга ушли на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, зал заседаний, екатеринбургская городская дума, егд
Пауза в работе гордумы продлится как минимум до середины ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Гордума Екатеринбурга приостановила работу из-за распространения COVID-19, сообщили URA.RU источники в представительном органе и подтвердил спикер думы Игорь Володин. По словам собеседников агентства, коронавирус подтвердился у нескольких сотрудников аппарата (точное число не раскрывается), еще часть переведены на удаленную работу как контактные.

«Впереди бюджетный процесс, поэтому решили перестраховаться, сохранить коллектив. Мы лучше впоследствии выйдем и нормально поработаем в конце ноября, когда стартует обсуждение по-настоящему важных вопросов», — сказал Володин. Ожидается, что пауза в работе думы продлится как минимум до 17 ноября.

На текущий момент известно лишь об одном случае коронавируса в депутатском корпусе — ранее о борьбе с заболеванием открыто сообщал Алексей Холодарев. Источники URA.RU при этом отмечают, что COVID-19 заражен еще один депутат, а у нескольких народных избранников больны помощники.

Весной гордума Екатеринбурга уже приостанавливала работу из-за коронавируса. Тогда пауза продлилась меньше запланированного из-за начала обсуждения корректировки городского бюджета.

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