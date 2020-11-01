В Тюмени сотрудникам поликлиник назначают приемы у психотерапевтов и антидепрессанты для борьбы со стрессом, который зашкаливает при работе в экстремальных условиях пандемии. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.
«Обычными лозунгами „Держитесь!“ и тому подобными врачам и медсестрам при испытываемых ими нагрузках не помочь: с ними работают психотерапевты. Есть и медикаментозная поддержка для тех, кто долго не выходит из состояния эмоционального выгорания и депрессии», — говорится в сообщении пресс-службы тюменского депздрава со ссылкой на главврача городской поликлиники №12 Наталью Путину.
Помощь медикам, а также некоторым пациентам оказывают медицинские психологи и психотерапевты тюменской областной клинической психиатрической больницы. Ранее они изучили самые проблемные направления в работе поликлиник, call-центров и отделений, в которых лечат больных коронавирусом.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ищут врачей в ковидные госпитали. Тем, кто согласится работать в «красных» зонах, готовы платить до 350 000 рублей.
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