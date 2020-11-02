В Кремле отреагировали на резкое падение курса рубля

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий песков считает, что падение рубля не скажется на динамике изменения цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Колебания курса рубля несильно повлияют на стоимость товаров и услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«По мере сокращения зависимости от импорта волатильность все меньше влияет на динамику изменения цен», — сказал Песков, подкрепив свою позицию тем, что большинство россиян получают доходы в рублях. По его словам, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным давлением из-за проблем в экономике, но России удается сохранить макроэкономическую стабильность.

По данным Московской биржи, впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что доллар достигнет 120 рублей к августу 2021 года, если на президентских выборах в США победит демократ Джо Байден, а его партия будет иметь большинство в сенате. Президент России Владимир Путин заявил, что пока трудно судить о ситуации с долларом в случае его победы, передает «Национальная служа новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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