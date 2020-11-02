Песков прокомментировал взрыв в ковидном госпитале Челябинска

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 2 ноября комментируя информацию о взрыве в ковидном госпитале в Челябинске, что есть вопросы для руководства региона. Об этом Песков сообщил во время конференц-холла, передает корреспондент URA.RU.
«Это вопрос, конечно, для руководства региона. Да, мы знаем об этом из сообщений СМИ, и были доклады по линии ведомств, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о ЧП. — В остальном — это все вопрос для руководства региона».
Взрыв в городской больнице №2 Челябинска, где находился ковидный госпиталь, погремел утром 31 октября. Пожарных вызвали сотрудники больницы, после того, как обнаружили утечку кислорода. Станция взорвалась уже в присутствии сотрудников ГУ МЧС по региону.
Всех больных сразу после ЧП эвакуировали в другие лечебные учреждения. По предварительным данным, причиной ЧП стало аварийное состояние кислородной станции. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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