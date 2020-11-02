Вирусолог раскрыл, когда наступит пик по коронавирусу в РФ

В Москве пик по коронавирусу наступит раньше, чем в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Через месяц россиян ждет пик заболеваемости коронавирусом. В день будут выявлять более 20 тысяч зараженных, считает вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков.

«Рост, скорее всего, будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц», — предположил Тимаков в разговоре с РИА Новости.

При этом в Москве пик наступит раньше, чем в остальных регионах страны. Столица выйдет на пик уже через неделю, уверен инфекционист. Тимаков напомнил, что, чтобы избежать заболевания, нужно соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску, не снимая ее с носа.

Уже трое суток в России держится заболеваемость коронавирусом свыше 18 тысяч человек в день. На лекарства амбулаторным пациентам с COVID выделено уже пять миллиардов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Ученым удалось установить связь между летальностью вируса и уровнем жизни, подчеркивает агентство Nation news.