В России четыре дня подряд выявляют по 18 тысяч заражений COVID

За минувшие сутки в России зафиксировано 18 257 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее было 18 665 новых зараженных.
«За последние сутки в России выявлено 18 257 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — передает оперштаб. Сообщается, что 238 скончались, 10 360 победили болезнь. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 1 655 038 человек, 1 236 033 из них выздоровели, 28 473 умерли.
Первое место по числу новых зараженных занимает Москва. Там за сутки выявили 4 796 новых инфицированных. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург (+923). Тройку лидеров замыкает Московская область — 556 больных.
В регионах УрФО лидером остается Свердловская область — 279 новых случаев. Следом идет ХМАО — 193 и ЯНАО (+182). В Челябинской области зафиксировано 170 заражений. В Пермском крае обнаружено 168 новых случаев, в Тюменской области — 155. Меньше всего новых заболевших выявили в Курганской области — 79.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов не исключил, что некоторые инфекции способны защитить организм от коронавируса. По его словам, эту теорию возможно доказать только экспериментальным путем. Срок действия иммунитета от коронавируса составляет от четырех до восьми месяцев, после чего появляется угроза нового заражения, предает телеканал 360.
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