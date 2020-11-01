Действиям челябинских пожарных в момент ЧП дадут оценку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Одной из причин взрыва кислородной станции в ковидном госпитале Челябинска могли стать действия пожарных, приехавших на вызов из-за утечки кислорода. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, эта версия сейчас проверяется.

«Прибывшие пожарные стали заливать водой кислородную станцию, после чего произошел хлопок и начался сильный пожар, — сообщил источник. — Хлопок мог произойти из-за перепада температур. Кроме того, есть данные, что саму станцию не обесточили, когда стали лить воду. Это могло спровоцировать короткое замыкание и взрыв».

Пожар повредил балконы, выбиты стекла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы не комментирует ход расследования», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Создана специальная комиссия, которая оценит действия сотрудников в момент ЧП, — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону. — Кроме того, ждем результатов экспертизы».

О том, что ЧП произошло уже во время приезда пожарных на заседании оперативного штаба вечером после ЧП заявил начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко. По его словам, из-за пожара были повреждены две пожарные машины.

Огонь проник в несколько квартир близлежащего девятиэтажного жилого лома. Повреждены балконы. Взрывной волной выбило стекла в самом доме и двух студенческих общежитиях. Пострадало здание самой больницы, из которой эвакуировали всех пациентов. Больница вернется к обычному режиму работы через три недели. Ковидных больных здесь больше лечить не будут.

Взрыв в горбольнице №2, где находился ковидный госпиталь, погремел в 11 часов 34 минуты 31 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Силовики проверяют фирмы, которые занимались поставкой кислорода и монтажом оборудования.