01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Мэрию Нового Уренгоя заставили взять под контроль ничейную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги. Ключи. Челябинск., грунтовка
Грунтовую дорогу из Нового Уренгоя в садоводства обязали обустроить за счет муниципалитета (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобильная дорога из Нового Уренгоя в садовые поселки должна быть приведена в порядок городской администрацией. К такому выводу пришла прокуратура ЯНАО по результатам проверки состояния объекта.

«Указанная дорога является дорогой общего пользования местного значения, однако не включена в перечень и не принята в муниципальную собственность города», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор Нового Уренгоя внес главе администрации города внес представление об устранении нарушений закона.

В ходе проверки были вскрыты многочисленные нарушений требований закона. Среди них — отсутствие тротуаров, освещения, дорожного ограждения на участках с насыпью выше 3 метров, тротуары, средства регулирования движения, в том числе знаки об опасных поворотах, неровной дороге, съездах с дороги по направлению к СНТ и ограничения скорости.

Грунтовая дорога, ведущая с улицы Дружбы народов города Новый Уренгой в садовые товарищества «Лира», «Сатурн», «Титан» и «Фемида», постоянно вызывает нарекания местных жителей. В частности, садоводства многими используются как жилые поселки, по которым людям приходится добираться на работу в город.

В администрации Нового Уренгоя в настоящее время разбираются со сложившейся ситуацией. В пресс-службе мэрии пообещали подготовить комментарий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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