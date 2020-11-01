Мэрию Нового Уренгоя заставили взять под контроль ничейную дорогу

Автомобильная дорога из Нового Уренгоя в садовые поселки должна быть приведена в порядок городской администрацией. К такому выводу пришла прокуратура ЯНАО по результатам проверки состояния объекта.
«Указанная дорога является дорогой общего пользования местного значения, однако не включена в перечень и не принята в муниципальную собственность города», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор Нового Уренгоя внес главе администрации города внес представление об устранении нарушений закона.
В ходе проверки были вскрыты многочисленные нарушений требований закона. Среди них — отсутствие тротуаров, освещения, дорожного ограждения на участках с насыпью выше 3 метров, тротуары, средства регулирования движения, в том числе знаки об опасных поворотах, неровной дороге, съездах с дороги по направлению к СНТ и ограничения скорости.
Грунтовая дорога, ведущая с улицы Дружбы народов города Новый Уренгой в садовые товарищества «Лира», «Сатурн», «Титан» и «Фемида», постоянно вызывает нарекания местных жителей. В частности, садоводства многими используются как жилые поселки, по которым людям приходится добираться на работу в город.
В администрации Нового Уренгоя в настоящее время разбираются со сложившейся ситуацией. В пресс-службе мэрии пообещали подготовить комментарий.
Подписывайтесь на URA.RU в