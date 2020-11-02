Из-за COVID московские McDonald’s вводят регистрацию посетителей

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
McDonald’s будет бороться с коронавирусом в Москве Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все московские McDonald’s вводят систему чекина посетителей. Так рестораны будут бороться с распространением коронавируса.

«Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими», — цитирует представителей компании McDonald’s ТАСС. Система заработает во всех 189 ресторанах города в течение недели.

Система узнает, если у кого-то из посетителей McDonald’s обнаружат коронавирус. Тогда все, кто находился в заведении одновременно с больным, получат сообщения об этом. Для регистрации в системе чекинов достаточно отсканировать QR код и подтвердить свой номер телефона, уточнили в компании.

Чекин запустят как раз к началу пика заболеваемости коронавирусом в Москве. В январе McDonald’s уже вносил корректировки в свою работу в столице из-за коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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