Все московские McDonald’s вводят систему чекина посетителей. Так рестораны будут бороться с распространением коронавируса.
«Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими», — цитирует представителей компании McDonald’s ТАСС. Система заработает во всех 189 ресторанах города в течение недели.
Система узнает, если у кого-то из посетителей McDonald’s обнаружат коронавирус. Тогда все, кто находился в заведении одновременно с больным, получат сообщения об этом. Для регистрации в системе чекинов достаточно отсканировать QR код и подтвердить свой номер телефона, уточнили в компании.
Чекин запустят как раз к началу пика заболеваемости коронавирусом в Москве. В январе McDonald’s уже вносил корректировки в свою работу в столице из-за коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей».
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