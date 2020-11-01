01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Тюменцы с коронавирусом не могут получить бесплатные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство
Чтобы получить бесплатные лекарства тюменцам нужно дождаться публикации постановления правительства области Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени не налажена работа по доставке бесплатных противовирусных лекарств на дом гражданам из групп риска. Об этом URA.RU рассказали в консультационном пункте для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет.

«Пока алгоритма нет, мы будем знать его, когда выйдет постановление. Пока не доставляем, только собираем заявки. Это касается бесплатных противовирусных лекарств и препаратов для лечения коронавируса, которые положены людям в возрасте от 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, у которых есть симптомы ОРВИ или найден коронавирус», — рассказали URA.RU на горячей линии.

На прошлой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице ВКонтакте объявил о том, что доставка лекарств на дом призвана помочь тюменцам из групп риска соблюдать режим самоизоляции. Ранее URA.RU сообщало, что с ноября в Тюменской области начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ. Под эти цели в бюджете зарезервировали полмиллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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