Тюменцы с коронавирусом не могут получить бесплатные лекарства

В Тюмени не налажена работа по доставке бесплатных противовирусных лекарств на дом гражданам из групп риска. Об этом URA.RU рассказали в консультационном пункте для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет.
«Пока алгоритма нет, мы будем знать его, когда выйдет постановление. Пока не доставляем, только собираем заявки. Это касается бесплатных противовирусных лекарств и препаратов для лечения коронавируса, которые положены людям в возрасте от 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, у которых есть симптомы ОРВИ или найден коронавирус», — рассказали URA.RU на горячей линии.
На прошлой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице ВКонтакте объявил о том, что доставка лекарств на дом призвана помочь тюменцам из групп риска соблюдать режим самоизоляции. Ранее URA.RU сообщало, что с ноября в Тюменской области начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ. Под эти цели в бюджете зарезервировали полмиллиарда рублей.
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