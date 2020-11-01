Пациентов ковидного госпиталя оперативно эвакуировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Медики Челябинской области заявили, что смерть пятерых пациентов не связана со взрывом в ковидном госпитале. Они поступили в горбольницу №2 в крайне тяжелом состоянии. Об этом на брифинге 2 ноября рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, передает корреспондент URA.RU.

«Смерть пяти пациентов за сутки в горбольнице №2 не связана с утечкой кислорода, это стечение обстоятельств. Непосредственно в момент утечки кислорода для двух из них проводились реанимационные мероприятия, после начала утечки реанимационное оборудование переключили на резервные схемы. Реанимация пациентам госпиталя продолжалась до клинической смерти», — заявил Семенов.

Семенов заявил, что каждая манипуляция медиков расписана поминутно, даже посекундно — в реанимационных картах. По ним можно установить, когда умерли пациенты в ГКБ №2. В данный момент правоохранительные органы выясняют причину взрыва и последующего пожара, в том числе проверяются компании, которые занимаются поставкой и ремонтом кислородного оборудования

После ремонта больницы, где произошел взрыв кислородной станции, она возобновит работу в обычном режиме. Ковидных пациентов будут принимать в новом госпитале в Малой Сосновке.