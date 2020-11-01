01 ноября 2020

В челябинском районе сорвали выборы главы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд Бориса Дубровского в Катав-Ивановск после землетрясения. Челябинская область, киршин евгений, захаров алексей, дубровский борис
За Киршина проголосовали 7 человек, 9 против Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы главы Катав-Ивановского района (Челябинская область) признаны несостоявшимися. Единственный кандидат, действующий глава Евгений Киршин, потерпел поражение. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов.

«За Киршина проголосовали 7 человек, 9 против. Киршин был единственным кандидатом, так как второй кандидат, руководитель одного из комитетов администрации района Александр Степанов, взял самоотвод», — рассказали URA.RU в собрании.

Спикер райсобрания Николай Рудаков на заседании президиума челябинской «Единая Россия» 30 октября пообещал оказать поддержку Киршину, хотя ранее выступал против его переизбрания. Ранее источники в резиденции губернатора высказывали опасения, что собрание депутатов не поддержат действующего главу, так как у Рудакова был конфликт с Киршиным. Эти опасения подтвердились.

Киршин пока останется главой района. В ближайшее время будет объявлена новая дата выборов главы района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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