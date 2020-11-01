В челябинском районе сорвали выборы главы

За Киршина проголосовали 7 человек, 9 против Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы главы Катав-Ивановского района (Челябинская область) признаны несостоявшимися. Единственный кандидат, действующий глава Евгений Киршин, потерпел поражение. Об этом URA.RU сообщили в городском собрании депутатов.

«За Киршина проголосовали 7 человек, 9 против. Киршин был единственным кандидатом, так как второй кандидат, руководитель одного из комитетов администрации района Александр Степанов, взял самоотвод», — рассказали URA.RU в собрании.

Спикер райсобрания Николай Рудаков на заседании президиума челябинской «Единая Россия» 30 октября пообещал оказать поддержку Киршину, хотя ранее выступал против его переизбрания. Ранее источники в резиденции губернатора высказывали опасения, что собрание депутатов не поддержат действующего главу, так как у Рудакова был конфликт с Киршиным. Эти опасения подтвердились.

Киршин пока останется главой района. В ближайшее время будет объявлена новая дата выборов главы района.