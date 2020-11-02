В Екатеринбурге будут судить банду за серию разбоев

Предпринимателям угрожали пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банда из четырех мужчин и девушки предстанет перед судом в Екатеринбурге. Ущерб от их деятельности превысил 6 миллионов рублей. Участники действовали с оружием и привлекли девушку в качестве приманки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Банда действовала с мая по июль 2019 года. В Екатеринбурге, Москве и Московской области группировка совершила три разбойных нападения. В качестве оружия использовался травматический пистолет. Создателем банды называется 31-летний мужчина. «Состав устойчивой вооруженной группы (банды) на протяжении всей преступной деятельности с апреля по июль 2019 года оставался постоянным», — сообщили в областной прокуратуре.

Жертвами банды становились оптовые и розничные торговцы. Предпринимателей вычисляли в момент закупок, иногда проникали в квартиры потерпевших, отняв ключи. Один из таких случаев произошел в Москве. Получив от знакомого дубликат ключей, банда проникла в жилище и похитила драгоценности, деньги. Ущерб составил свыше 3 млн рублей.

Деятельность группировки пресекли в Екатеринбурге после того, как 15 июня 2019 года напали на торговца из среднеазиатской республики. Для этого эпизода мужчины привлекли миловидную девушку, чтобы она заманила мужчину в безлюдное место. Потерпевший и его знакомые лишились 2,4 миллиона рублей.

Лидеру банды вменяется создание вооруженной группировки (ст. 200 УК РФ), остальным крупный разбой с проникновением в жилище (ст. 162 УК РФ), особо крупная кажа (ст. 158 УК РФ), приготовление к разбою. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.