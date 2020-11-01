Команде губернатора отказали в помощи на выборах в Екатеринбурге

Виктор Маслаков (на фото) отказал штабу Виталия Чачина в поддержке на довыборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков отказал в поддержке на довыборах в гордуму Екатеринбурга кандидату от «Единой России» Виталию Чачину, чье выдвижение поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщил источник URA.RU, штаб Чачина рассчитывал на агитационную сеть Маслакова в Ленинском районе, но получил отрицательный ответ.

Чачин пытается пройти в гордуму Екатеринбурга по округу №9 (Ленинский район), на территории которого Маслаков (которого связывают с ГК «Ренова») уже ведет кампанию для переизбрания в заксобрание в 2021 году. Чтобы сэкономить время и ресурсы, Чачин и его политтехнологи пытались договориться с Маслаковым о поддержке в округе. «Но прийти к соглашению сторонам не удалось», — рассказал инсайдер.

По одной из версий, это может быть связано с тем, что изначально у Маслакова были свои планы на кампанию, которые власти при выборе кандидатов от «ЕР» не учли. Сам Маслаков не ответил на звонок корреспондента. Чачин в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №9 и №3 (Верх-Исетский район) — намечены на 22 ноября. Исход этой кампании принципиален для губернатора: ему важно восстановить большинство «Единой России» в гордуме, утраченное после приговора депутату Олегу Кагилеву и смерти Елены Дерягиной. В Верх-Исетском районе «Единую Россию» на этих довыборах представляет экс-справедливоросс Антон Швалев, который, как и Чачин, поддержан командой губернатора.